Kum zambağını koparmanın cezası 60 bin lira

19.09.2019 12:08

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, kum zambağını koparmanın cezasının 60 bin lira olduğunu bildirdi.

İnal, yaptığı açıklamada, kum zambağının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2016 yılında koruma altına alındığını bildirdi.

Türkiye'nin biyoçeşitlilik anlamında çok zengin olduğunu belirten İnal, şunları kaydetti:

"Kum zambağı bitkisi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Korumaya aldığımız bir tür. Biyoçeşitlilik çalışmalarımız kapsamında bu bitkiyi her ay inceliyoruz. Çevre Kanunu'na göre bunu koparmanın 60 bin lira cezası var. Genellikle kıyı şeridinde görülen bir bitkidir. Ülkemizde bitkisel çeşitlilik çok fazla. Bunları araştırıyoruz. Araştırırken de var olan türleri korumaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA