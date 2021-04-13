Kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobil sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
TEM Otoyolu'nda kum yüklü bir kamyonun üzerine devrildiği otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
TEM Otoyolu'nda kum yüklü bir kamyonun üzerine devrildiği otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Çatalca Mevkisi İstanbul istikametinde seyreden 34 VYV 29 plakalı kamyon, 34 BDD 677 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücü Metin K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne-İstanbul istikametinde trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş