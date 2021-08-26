KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ
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KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otomobile çarptıktan sonra devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü Davut Aslanoğlu (55) yaralandı.

ANTALYA'da otomobile çarptıktan sonra devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü Davut Aslanoğlu (55) yaralandı. Aslanoğlu'nu vatandaşlar camları kırarak çıkardı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü'nde meydana geldi. Davut Aslanoğlu yönetimindeki 07 CDG 75 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerle çarpmamak için Aslanoğlu'nun manevra yaptığı kamyon diğer şeritteki 07 AFP 316 plakalı otomobile çarpıp, refüjdeki korkulukları devirdikten sonra yan yattı. Kamyonun damperindeki kum yola dökülürken, yardıma koşan vatandaşlar, aracın camını kırarak Aslanoğlu'nu çıkarıp yakındaki hastaneye götürdü. Bu sırada kamyonun çarptığı otomobilde hafif yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için dökülen kum temizlenmeye başlandı.

Kazayı görüp gelen bölgedeki esnaftan Duran Avar, 'Kamyonun yan yattığını görünce koşarak yanına geldim. Şoförü görünce camı kırıp olduğu yerden çıkarttık. Şoför yaralıydı, karşıdaki hastaneye götürdük. Diğer aracın şoförünü görmedim. Kamyonu böyle görünce direkt geldim şoför sıkışmıştı" dedi.

KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ
KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ
KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ
KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ
KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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