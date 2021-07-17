Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da inşaata kum getiren kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur'da inşaata kum getiren kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Burdur-Büğdüz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden Burdur İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatına kum getiren Utkan Ç. (49) idaresindeki 15 NL 969 plakalı kamyon, kumu döktüğü sırada damperin yan yatması sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayı gören vatandaşlar şoförü sıkıştığı kamyonun içinden kurtardı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Kum yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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