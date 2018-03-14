Kum Yüklü Kamyon Apartman Bahçesine Düştü

Sivas'ta kum yüklü bir kamyon yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün sabah saatlerinde Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesinde meydana geldi. Olayda mahalledeki bir apartman inşaatına kum taşıyan kamyonun sürücüsü O.D, park halindeki araçların daralttığı yoldan geçmek için tamamen yol kenarına yaklaşınca yolda çökme meydana geldi. Kamyon bitişikteki binanın bahçesine düşerek yan yattı. Araç sürücüsü vatandaşların yardımı ile kamyondan çıkartıldı. Olayda yaralanan olmadı. - SİVAS