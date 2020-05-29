Kum kırlangıçlarının kum apartmanları görsel şölen oluşturdu
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Kum kırlangıçlarının kum apartmanları görsel şölen oluşturdu

AFRİKA'dan ilkbaharla birlikte göç edip, koloniler halinde Dicle Vadisi'ne gelen ve burada konakladıkları 6 aylık sürede iki kere üreyen kum kırlangıçları, ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Kum kırlangıçlarının kum apartmanları görsel şölen oluşturdu
29.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:08

AFRİKA'dan ilkbaharla birlikte göç edip, koloniler halinde Dicle Vadisi'ne gelen ve burada konakladıkları 6 aylık sürede iki kere üreyen kum kırlangıçları, ilk yavrularını dünyaya getirdi. Vadideki köylere yakın yerlerdeki kum duvarlarına yuva yapan kırlangıçlar görsel şölen oluştururken, sinek ve sivrisineklerle beslendikleri için köylüler tarafından korunuyor.

Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Liste'ye alınan kum kırlangıçları, Türkiye'de yaşayan 8 kırlangıç türünden en küçüğü olarak biliniyor. Kum kırlangıçları, Dicle Vadisi'nde insan gücüyle yapılan yarlarda inşa ettikleri kum apartmanlarındaki yavrularını besliyor. Türkiye'de yaz göçmeni olan ve çoğunlukla tatlı su çevresindeki açık arazilerde inşa ettikleri kum apartmanlarında açtıkları yaklaşık bir metre uzunluğundaki tünellerde koloniler halinde yaşayan kum kırlangıçlarının bir bölümü yavrularken, bir kısmı hala kuluçka dönemini yaşıyor. Uzun yıllardır Dicle Vadisi'ne gelen kum kırlangıçları, genellikle mayıs ile haziran aylarında ürerken, kimi zaman yılda iki kere üreyen kum kırlangıçları; her bir yuvaya da 5 ile 7 yumurta bırakabiliyor ve yaklaşık iki haftalık kuluçka süresinden sonra yavrularını dünyaya getiriyor.  

KÖYLÜLER ONLARI KORUYOR

Kum kırlangıçları böcek ve sineklerle beslendikleri için de köylüler tarafından sevilip korunuyor. Dicle Nehri kıyısında yaşayan Orhan Çitil, "Bu kuşlar her sene ilkbahar başlarında buraya geliyor ve sonbaharda gidiyorlar. Onların sinek ve böceklerle beslendiklerini biliyoruz. Onların sayesinde yaz aylarında geceleri damda rahat uyuyabiliyoruz. Yoksa sivrisinekler bizi yer" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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