Kum heykeller gün batımında sunduğu eşsiz manzarasıyla etkiliyor
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Kum heykeller gün batımında sunduğu eşsiz manzarasıyla etkiliyor

Antalya'da "Deniz Efsaneleri" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında yapılan kum heykeller, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

14.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:02

Antalya'da "Deniz Efsaneleri" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında yapılan kum heykeller, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında, farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 200'e yakın eser sergileniyor.

Çok sayıda efsanevi yapı ve karakterin kumdan heykelleri, özellikle gün batımında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Festival alanını ziyaret edenler, gün batarken ortaya çıkan manzarayı fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

Festivalin direktörü Cem Karaca, 15 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin her yıl yeni heykeller ve temalarla güncellendiğini söyledi.

Kente gelenlerin mutlaka görmesi gereken görsel bir şölen sunulduğunu aktaran Karaca, "Buranın atmosferini bilen ziyaretçilerimiz genellikle farklı zaman diliminde bir kez daha geliyor. Gün içerisinde farklı bir atmosferin yaşandığı alanda, gün batımıyla birlikte muazzam manzaralar oluşuyor. Geceleri ise özel ışıklandırma ve müziklerle ziyaretçilerin unutulmaz bir deneyim yaşaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kum heykeller gün batımında sunduğu eşsiz manzarasıyla etkiliyor

Kaynak: AA

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