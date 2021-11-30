Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor
Kum fırtınasından görüntüler Konya'da kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.
AKSARAY (AA) - Kum fırtınasından görüntüler
Konya'da kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor
Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası ulaşımı güçleştiriyor. Konya- Aksaray'a kara yolu Obruk Mahallesi kavşağında Aksaray istikametine geçişlere izin verilmiyor.