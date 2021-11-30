AKSARAY (AA) - Kum fırtınasından görüntüler

Konya'da kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası ulaşımı güçleştiriyor. Konya- Aksaray'a kara yolu Obruk Mahallesi kavşağında Aksaray istikametine geçişlere izin verilmiyor.