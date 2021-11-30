Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor - Haberler
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Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Kum fırtınasından görüntüler Konya'da kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

AKSARAY (AA) - Kum fırtınasından görüntüler

Konya'da kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası ulaşımı güçleştiriyor. Konya- Aksaray'a kara yolu Obruk Mahallesi kavşağında Aksaray istikametine geçişlere izin verilmiyor.

Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

Kum fırtınası ulaşımda aksamaya neden oluyor

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AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

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