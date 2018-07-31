Konya'da Kum Fırtınası Nedeniyle 20 Araç Birbirine Girdi: 17 Yaralı
Konya'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, kum fırtınası nedeniyle meydana gelen, 20 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.
KUM FIRTINASI NEDENİYLE İKİ FARKLI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yolun her iki yönünde iki farklı zincirleme kaza oldu.
20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Cihanbeyli'den Konya yönüne 11, aksi istikamette ise 9 aracın birbiriyle çarpıştığı kazalarda toplam 20 araç birbirine girdi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandı.
2'Sİ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI
Ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kapatılan Konya-Ankara karayolu, ekiplerin çalışması ile her iki yönde tek şeritli olarak trafiğe açıldı.
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yaralılara acil şifalar diliyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bundan yedi yıl önce iç Anadolu, ağaçlandırma, toplam altı milyon ağaç ekimi ve bakımı,yedi sene sonra, bırakın İçanadoluyu, ortadoğunun ekolojik dengesi değişecekti. Konya, Ankara, Aksaray daha bir çok belediyelere, kapsamlı ve detaylı Biyoloji,uzmanıyla projeleri gönderdim. Hala beklemedeyim. Geçmiş olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok eğlenceli:)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kaza zede arkadaşlara gemiş olsun ama yinede millet örnek kazaları almıyoruz izmire yeni gelmişim kimse kimse ye yol vermiyor yazikCevap Yaz Yayından Kaldır