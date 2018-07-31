Konya'da Kum Fırtınası Nedeniyle 20 Araç Birbirine Girdi: 17 Yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi yakınlarında, kum fırtınası nedeniyle meydana gelen, 20 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

KUM FIRTINASI NEDENİYLE İKİ FARKLI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yolun her iki yönünde iki farklı zincirleme kaza oldu.

20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Cihanbeyli'den Konya yönüne 11, aksi istikamette ise 9 aracın birbiriyle çarpıştığı kazalarda toplam 20 araç birbirine girdi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandı.

2'Sİ AĞIR 17 KİŞİ YARALANDI

Ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kapatılan Konya-Ankara karayolu, ekiplerin çalışması ile her iki yönde tek şeritli olarak trafiğe açıldı.