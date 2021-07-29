Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı
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Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu, kumun boşaltılması sırasında devrildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu, kumun boşaltılması sırasında devrildi. Talihsiz kazada sürücü yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Güvercin Sokak'ta bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata kum getiren F.Y. idaresindeki 59 NA 599 plakalı hafriyat kamyonu, inşaat alanına kum boşaltırken devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsü, Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı
Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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