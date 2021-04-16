Kum boncuk işlemeciliği sanatı Seydişehir'de hayat buluyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kum boncuk ile el işlemeciliği yapan Meral Coşkun hem sanatla uğraşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorSeydişehir Alaylar-2 Mahallesinde yaşayan Coşkun, kadın çanta süsleme işi ile başladığı el sanatları beceresini kum boncuktan takı işiyle devam ettirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kum boncuk ile el işlemeciliği yapan Meral Coşkun hem sanatla uğraşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Seydişehir Alaylar-2 Mahallesinde yaşayan Coşkun, kadın çanta süsleme işi ile başladığı el sanatları beceresini kum boncuktan takı işiyle devam ettirdi.

Yüzlerce çeşit kolye, bileklik motifleri ile el sanatları alanında ev kadınlarına örnek olduğunu ifade eden Coşkun, amacının hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de el emeği göz nuru el sanatları takılarının tanıtımını yaparak ilçenin sanat kültürüne katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Coşkun, "Önceleri kadın el çantalarını süsleme işlerini yapıyordum. Daha sonra kum boncuk takı işine girdim. El sanatları kurslarına katıldım. Kurslarda öğrendiğim kum boncuk modellerini geliştirerek bileklik kolye ve takı olarak yüzlerce çeşit işleme yaptım. Amacım hem ev ekonomisine katkı sağlamak, hem de bu ürünler ile ilçe tanıtımını yapabilmek. En önemlisi de ev hanımlarına örnek olarak onları kum boncuk işlemeciliğine yöneltmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay