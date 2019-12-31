Kulüplerin harcama limitleri açıklandı
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Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.

31.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:15
Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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