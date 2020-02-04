Kulüplerin A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı
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Kulüplerin A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.

04.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:10
Kulüplerin A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.

, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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