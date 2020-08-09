Kulüplerden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Adanaspor spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Adanaspor spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatayspor Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Bir süredir kanser tedavisi gören, spor haberciliğinin sevilen ismi, Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Emre Gönlüşen'e yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Adana Demirspor'un Twitter paylaşımında ise, "Uzun süredir kanserle mücadele eden hemşehrimiz Emre Gönlüşen'i maalesef kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Adanaspor camiasına ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül de paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kariyerine Adana'nın yerel televizyonunda başladıktan sonra mesleğinde ulusal ve uluslararası başarılara imza atan memleketi Adana'dan İstanbul'a uzanan başarı hikayesinde her zaman Adanalı ve Adanasporlu kimliğini dile getirip bununla da övünç duyan spor aşığı kardeşimiz Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Başta kıymetli ailesine Türk spor camiasına ve Türkiye'ye bağsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA