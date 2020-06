Kulüplerden Babalar Günü mesajları Süper Lig kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla Babalar Günü'nü kutladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Baba" lakaplı üç efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı bir videoyu "Baba" filminin müziği ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla paylaştı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Geleceğimiz olan çocuklara iyilik, adalet, sevgi ve saygı kavramlarını öğreterek çocuklarının kahramanı olan tüm babalarımızın ve babalık hissini içtenlikle yaşayan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." denildi.

Mesajda, çocuklarının bakım ve gelişimlerinde sorumluluk üstlenen, tüm ev işi ve bakım süreçlerini paylaşarak eşlerine destek, çocuklarına rol model olan babalar tebrik edilirken, ebediyete intikal etmiş babalar da anıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Özverili, fedakar, şefkatle koruyan, gönülden seven ve tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan kahraman babalarımızın günü kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Trabzonspor, 'Babalar Günü' etiketini kullandığı mesajında, şehit başkomiser Ahmet Çamur ve kızlarının yer aldığı bir görüntüyü, "Polis Özel Harekat Başkomseri Şehit Ahmet Çamur. Ruhun şad mekanın cennet olsun." mesajıyla paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu tribünler size babanızdan miras kalmadı ancak sizden çocuklarınıza miras kalacak. Babalar Gününüz kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Antalyaspor da sosyal medya hesabından baba-oğul taraftarlarının birlikte yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir video ile "Varlığı ile yüreğimizi ısıtan, hayattaki en büyük dayanağımız olan tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Denizlispor Kulübü de "Hayatın her anında en büyük destekçilerimiz olan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Gaziantep FK da sosyal medya hesabından, "Hayatın her anında yanımızda olan, her çocuğun kahramanı tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Göztepe Kulübü paylaştığı mesajda "Sevgisini ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen değerli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Konyaspor ise "Her zaman ve her yerde bizi yalnız bırakmayan armaya sevdalı Babalar ve çocuklarına saygıyla. Başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı esenlikler diliyoruz." mesajını paylaştı.

MKE Ankaragücü Kulübü de "Varlıklarıyla huzur bulduğumuz, şefkat, sevgi ve fedakarlığın simgesi tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Sivasspor da, "Her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleriyle aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuların çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolajı, "Babalar Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.

Kaynak: AA