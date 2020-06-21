Kulüplerden Babalar Günü mesajları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kulüplerden Babalar Günü mesajları

Süper Lig kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla Babalar Günü'nü kutladı.

Kulüplerden Babalar Günü mesajları
21.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:40

Süper Lig kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla Babalar Günü'nü kutladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Baba" lakaplı üç efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı bir videoyu "Baba" filminin müziği ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla paylaştı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Geleceğimiz olan çocuklara iyilik, adalet, sevgi ve saygı kavramlarını öğreterek çocuklarının kahramanı olan tüm babalarımızın ve babalık hissini içtenlikle yaşayan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." denildi.

Mesajda, çocuklarının bakım ve gelişimlerinde sorumluluk üstlenen, tüm ev işi ve bakım süreçlerini paylaşarak eşlerine destek, çocuklarına rol model olan babalar tebrik edilirken, ebediyete intikal etmiş babalar da anıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Özverili, fedakar, şefkatle koruyan, gönülden seven ve tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan kahraman babalarımızın günü kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Trabzonspor, 'Babalar Günü' etiketini kullandığı mesajında, şehit başkomiser Ahmet Çamur ve kızlarının yer aldığı bir görüntüyü, "Polis Özel Harekat Başkomseri Şehit Ahmet Çamur. Ruhun şad mekanın cennet olsun." mesajıyla paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu tribünler size babanızdan miras kalmadı ancak sizden çocuklarınıza miras kalacak. Babalar Gününüz kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Antalyaspor da sosyal medya hesabından baba-oğul taraftarlarının birlikte yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir video ile "Varlığı ile yüreğimizi ısıtan, hayattaki en büyük dayanağımız olan tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Denizlispor Kulübü de "Hayatın her anında en büyük destekçilerimiz olan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Gaziantep FK da sosyal medya hesabından, "Hayatın her anında yanımızda olan, her çocuğun kahramanı tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Göztepe Kulübü paylaştığı mesajda "Sevgisini ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen değerli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Konyaspor ise "Her zaman ve her yerde bizi yalnız bırakmayan armaya sevdalı Babalar ve çocuklarına saygıyla. Başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı esenlikler diliyoruz." mesajını paylaştı.

MKE Ankaragücü Kulübü de "Varlıklarıyla huzur bulduğumuz, şefkat, sevgi ve fedakarlığın simgesi tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Sivasspor da, "Her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleriyle aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuların çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolajı, "Babalar Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kulüplerden Babalar Günü mesajları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:38:39. #1.14#
title