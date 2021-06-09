Kulüpler Birliğinden TFF'ye harcama limitlerinin düzenlenmesi talebi
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Kulüpler Birliğinden TFF'ye harcama limitlerinin düzenlenmesi talebi

Kulüpler Birliğinden TFF'ye harcama limitlerinin düzenlenmesi talebi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) kulüp harcama limitlerinin düzenlenmesi talebinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) kulüp harcama limitlerinin düzenlenmesi talebinde bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatında yer alan iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarlardan yüksek olanının alınması suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde harcama limitlerine madde eklenmesi istendi.

Finansal borcu olmayan ve ortaklara borcu bulunmayan kulüplerin sermaye artırımı ve diğer gelir artışından sağladıkları kaynakların tamamının harcama limitinde dikkate alınmasının talep edildiği açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda finansal borçların yapılandırılarak faiz ödemesiz dönem alan kulüplerimizin Takım Harcama Limitlerinde, sadece sezon içinde (varsa) ödenecek faizlerin bütçelenerek Takım Harcama Limiti hesabına konu edilmesi" ve "Tüm etkiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan Takım Harcama Limitleri üzerinden minimum yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanması ya da kulüplerimize geçen sezonki avro değerleri üzerinden en az yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanarak 2021-2022 sezonuna uygulanması" maddeleri yer aldı.

Son 2 sezonda pandemi etkisiyle çoğu gelir ve giderlerin olumsuz etkilendiği vurgulanarak, Süper Lig'in beklenmedik şekilde 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynandığı, 2021-2022 sezonunda ise 20 takımla oynanacağı hatırlatıldı.

Takım Harcama Limitleri hesaplamasında UEFA Finansal Fair Play talimatlarına benzer şekilde, "Bilet gelirlerindeki düşüşün arındırılması amacıyla 2018-2019 sezonu baz alınarak 2021-2022 sezonu bilet gelirinin bütçelenmesi", "Yayın gelirlerindeki pandemi indirimi, kur sabitleme vb indirimlerin ve takım sayısındaki artış etkisinin kulüplere yansıması sonucu düşen gelirlerin hesaplanarak Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi" ve "Pandemi dönemindeki beklenmedik kur artışlarının hesaplanarak olumsuz etkilerin Takım Harcama Limitleri'nden arındırılması" maddelerinin Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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