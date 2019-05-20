Kulüpler Birliğinden Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Kulüpler Birliğinden Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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