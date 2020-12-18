Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye...
18.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:41
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı