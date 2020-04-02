Kulüpler Birliği, video konferans ile toplanacak
Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
02.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:31
Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
Kulüpler Birliği Vakfın'dan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00'te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in İzmir'den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA