Kulüpler Birliği ve Petrol Ofisi'nden önemli iş birliği

16.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:48

Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı merkezinde gerçekleştirilen imza töreni sonrasında bir açıklama yapan Mehmet Sepil, "Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunun marka değerini arttıracak projeler üzerine çalışmaktayız. Türkiye`nin en değerli şirketlerinden olan Petrol Ofisi ile Süper Lig kulüplerinin ve oyuncularının isim kullanım haklarını içeren bu sözleşme neticesinde Sosyal Lig oyununu hayata geçirdik. Futbolun paydaşları olarak kulüplerimize yeni gelir kalemleri kazandırmak için çalışıyoruz. Sosyal Lig bu projelerimizden yalnızca biri. Petrol Ofisi ile yaptığımız bu iş birlikteliği sonucu; Kulüpler Birliğimiz gelir elde ederken Süper Lig takımlarının taraftarlarıyla etkileşiminin artacağına inanıyoruz. Vakıf olarak, futbolu konuşturacak, taraftarların takımlarına aidiyetlerini artıracakları başka projeler üzerinde de çalışmaktayız" dedi.

Petrol Ofisi'nin 79 yıl önce kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye yaptığı katkılara vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper de, "Bu topraklarda doğmuş, Türkiye'nin en büyük 3'üncü şirketi, milli bir değeri, sektör lideri olarak Petrol Ofisi, sorumluluklarının bilincinde bir şirkettir. Aynı duygu ile Türkiye'nin geleceğine farklı alanlarda da katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türk sporuna, futboluna ve öz kaynak sisteminde gerçekleştirdiğimiz 'yol arkadaşlığı' ve iş birlikleri ile bu alanda da geliştirici adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Attığımız bu adımlardan biri de, Türkiye'nin kitlesel anlamda ilk ve en büyük fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig oldu. Sporseverlerin futbol bilgisini, heyecan ve eğlence ile birleştiren, ödüllendiren Sosyal Lig, gördüğü yoğun ilgi ile bugün 1.8 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Süper Lig heyecanını farklı bir platformda da sürdüren Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün başarısı ile bizleri gururlandıran bir noktaya ulaştı ve her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olarak Sosyal Lig vesilesi ile Türk futboluna farklı bir katkıda bulunmak bizler için ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Bu katkıyı sağlamamızda bize destek olan Kulüpler Birliği'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler