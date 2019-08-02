Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmelerin en kısa sürede çözüme ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun talepleri ile ilgili gerçekleştirilen toplantı hakkında şöyle konuştu:

"Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Kulüpler Birliğinin üyeleri ile son durumun bütün değerlendirmesini, bütün şartlarını hep birlikte müzakere ettik. Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, tahmin ediyorum en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna ilan edeceğiz. Liglerin geç başlaması, yapılmaması, ertelenmesi diye herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz yolumuza ümit ediyorum ki beIN Sports ile devam edeceğiz. Herhangi bir sorun olduğu da ortada gözükmemektedir. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapıp yolumuza devam edeceğiz."

Tüm kulüp temsilcilerinin kendilerine destek olduğunun altını çizen Özdemir, "Mesele, kulüplerimizin, Türk futbolunun, hepsinden öte Türkiye'mizin meselesidir. Bu konuda da çözüm zaten hazır, inşallah bu çözümü de en kısa süre içerisinde bitirip, uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı, "Yayıncı kuruluşun talepleri ve yapılacak görüşmeler sonrasında Türk futbolu daha önce hiç karşılaşmadığı bir süreçle karşı karşıya kalabilir mi?" sorusuna, "Hayır, hiç öyle bir şey yok. Biz zaten yola çıkarken Kulüpler Birliği ile hep toplantılar yaparak bir noktaya varmayı planladık. Yapmış olduğumuz plan üzerinde de yürüyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu sene de geçmiş senelerde olduğu gibi hedefe varmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz." cevabını verdi.

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun, kulüplere geciken ödemeleriyle ilgili "Onunla ilgili de en kısa zamanda açıklamamızı yapacağız. Ödemelerde herhangi bir sorun gözükmemektedir. En kısa zamanda kulüplerimize ödemelerin yapılmasını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Özdemir, toplantıda yayıncı kuruluş temsilcisinin bulunmadığının hatırlatılması üzerine ise "Yayıncı kuruluş olan beIN ile TFF'nin sözleşmesi var. Biz kulüpler adına o sözleşmeyi yaptık. Bundan önce beIN Sports ile son yaptığımız toplantının sayısı 14, bazılarını Kulüpler Birliği'yle, bazılarını biz ve beIN yetkilileri yaptık. Yapılan toplantılar neticesinde elde edilenleri bugün Kulüpler Birliği üyelerimizle paylaştık ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir, "Yayıncı kuruluşun talebi kurun 3,90 liraya indirilmesi ya da toplam ödemenin 500 milyon dolardan 400 milyon dolara indirilmesi mi?" sorusunu, "Hiç sizin dediğiniz rakamlar söz konusu değil. Bütün şartları değerlendirerek, kulüplerimizin durumları, TFF'nin durumu, beIN Sports'un ekonomik durumunu değerlendirerek, objektif bir gözle bir netice elde ettik ve bugün kulüplerimize bunu sunduk. Onlar da bize bu görüşmeleri yürütmemiz konusunda sağ olsunlar yetki verdiler. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Bu kadar açık ve net." şeklinde yanıtladı.

Nihat Özdemir, "Peki çözüm nedir? Açıklayabilir misiniz?" sorusuna, "Hayır daha erken. Az kaldı, çok az bir zaman sonra açıklayacağız." yanıtını verdi.

Orman: "En kısa sürede çözüme ulaşılacağına inanıyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yapılan toplantıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün seri toplantılar sonucunda, TFF ile bir toplantı yaptık. Federasyonumuz bildiğiniz gibi beIN Sports ile gelmiş olduğumuz süreç içerisinde birçok toplantı yaptı ve bunu Kulüpler Birliği içerisinde, kulüplerin azami çoğunluğunun olduğu toplantıda tartıştık. Kulüpler Birliği olarak federasyonumuza bundan sonraki görüşmelerle alakalı yetki verdik. Her zaman olduğu gibi yapıcı, akılcı, kulüplerin menfaatini koruyan federasyonumuz olduğu için de bunu gönül birliği ile verdik. Bundan sonra yetkilimiz de federasyon başkanımız. Tabii ki sorumluluk itibarıyla federasyonumuzda olan sorumluluğa devam edecekler. En kısa sürede çözüme ulaşılacağına inanıyoruz."

Fikret Orman, Süper Lig'in ertelenmesinin söz konusu olmadığının altını çizerek, "Yok öyle bir şey. Bunlar gazetelerde, sosyal medyalarda geziyor. Böyle bir şey aramızda konuşulmadı bile." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA