Kulüpler Birliği Vakfından Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
18.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:32
Kulüpler Birliği Vakfı, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA