Kulüpler Birliği Vakfından kulüplere geçmiş olsun mesajı Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda birliktelik vurgusu yapılarak, "Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA