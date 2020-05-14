Kulüpler Birliği Vakfından kulüplere geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:22
Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda birliktelik vurgusu yapılarak, "Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA