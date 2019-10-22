Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi

22.10.2019 17:02

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vakfın başkan yardımcısı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in, Fikret Orman'a plaket takdim ettiği belirtildi.

Fikret Orman, 1 Şubat 2018'den bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA