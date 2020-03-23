Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA