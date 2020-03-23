Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
23.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:56
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA