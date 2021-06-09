Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulundu

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu kararıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu kararıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı ile ilgili aldığı karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirildiği bildirildi.

Paylaşımda ayrıca Tahkim Kuruluna sunulan 4 sayfalık itiraz dilekçesine de yer verildi.

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar