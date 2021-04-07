Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF heyetinin toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki toplantı, Kulüp Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki toplantı, Kulüp Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı.

Toplantı öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı, bazı TFF 1'inci Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle görüştü. Daha sonra kendi arasında bir toplantı gerçekleştiren Vakıf, sonrasında TFF heyetiyle bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yer aldı.

Toplantıda; yayın ihalesi, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği tarafından TFF Kurulları hakkında yapılan açıklamalar ve futbolcuların Covid 19 aşısı olması gibi gündem maddeleri masaya yatırılacak.

Öte yandan Aralık ayında yayın ihalesinin yapılması beklenirken, sezon sonundaki hazırlık sürecine Kulüpler Birliği de dahil olmak istiyor. Ayrıca toplantıda dün koronavirüs testi pozitif çıktığı açılanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN