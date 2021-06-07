Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) yabancı oyuncu kontenjanı ve küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleriyle ilgili toplantısı başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) yabancı oyuncu kontenjanı ve küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleriyle ilgili toplantısı başladı.

Conrad Otel'deki toplantının ilk bölümünde KBV Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Daha sonra Süper Lig kulüplerinin de katılımıyla devam eden toplantıda kulüp başkanları ve temsilcileri yer aldı.

Toplantıda harcama limiti, küme düşme statüsü, yayın ihalesi ve yabancı kuralı konuları üzerinde değerlendirme yapılacak.

Toplantının son bölümünde ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in toplantıya katılması ve alınan kararların iletilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul