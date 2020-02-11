Haberler » Spor » Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı - Spor

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı.

11.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:31
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı

'nın olağan toplantısı, 'nun (TFF) daveti üzerine 'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'de yer alan takımların başkanları veya temsilcileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katıldı. 

Öte yandan geçtiğimiz gün kaza geçiren ve dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler