Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri...
Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan