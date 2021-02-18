Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

18.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:42
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ziyarette spor yasası ve Türk futbolunun güncel konularının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, vakfın başkan yardımcıları Ali Koç ile Süleyman Hurma, TFF başkan vekili Mehmet Baykan ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Prens Harry Demet Akalın Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 22:44:45. #1.16#
title