Kulüpler Birliği Vakfı'ndan, Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı ve vakfımızın eski Başkan Yardımcısı Sayın Adil Gevrek'in babası Sayın Ömer Gevrek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA