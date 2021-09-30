Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişiklik istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişiklik istiyor

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişiklik istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, toplantıda yayın ihalesi süreci, Süper Lig AŞ'nin kurulması ve MHK'nin yapısının görüşüldüğünü dile getirdi.

Ağaoğlu, MHK'nin yapısıyla ilgili sorunların olduğundan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan sıkıntılar, hakem kararları olarak sahaya yansıyan, yıllardır futbol kamuoyunu rahatsız eden, sürekli olarak tartışılan ve eleştirilen ancak ilerleyen süreç içinde hiçbir şekilde kalıcı çözüme ulaştırılamayan MHK'nin yapısıyla ilgili çok uzun bir görüşme yapıldı. Zaten 2-3 aydır devam eden bir çalışmamız vardı. Emsal liglerdeki MHK'lerin yapısıyla alakalı ve bunun Türk futboluna uyarlanması konusunda yapılan çalışmalar hemen hemen bitme noktasına geldi. 1960'lardan bu yana hiçbir şekilde bir reforma uğramayan, ufak tefek değişikliklerle bugüne gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ve atamaların ne şekilde yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmıyor ama eğitim masraflarından maaşlarına kadar bütün ihtiyaçları kulüpler tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar yaptığı uygulamalar, kulüplerinin bilgisi dahilinde olmayan çalışmalar, değerlendirmeler ve atamalar var. Kendimizi Avrupa'nın 6. büyük ligi olarak görüyoruz ama önümüzdeki 5 büyük ligde ve finansal olarak arkamızdaki liglerde dahi görülmeyen uygulamalar var. MHK'nin yapısı ile hakemlik müessesesinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye ulaşması için başlattığımız çalışmaları 3-4 haftada nihayete erdirip, TFF ile paylaşmak istiyoruz. Tahkim, disiplin ve uyuşmazlık çözüm kurullarında olduğu gibi ciddi bir değişikliğe giderek, ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmalarımız yoğunlaştırıldı. Tüm kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade etti."

Yeni yayın ihalesi süreci hakkında kulüplerle görüş alışverişinde bulunulduğunu ve TFF ile yapılan çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Ağaoğlu, 2 hafta içinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı bir toplantıda kamuoyuna geniş bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

Profesyonel bir yapıya kavuşmakı için Süper Lig AŞ. kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla profesyonel bir yapıya geçmiş olacağız. Bunun çalışmaları 2-3 aydır devam ediyor. Önümüzdeki 2 aylık süreç içinde de çalışmaları nihayete getirip, genel kurulun onayına arz edeceğiz. 6 Ocak, Türk futbolunda yeni bir değişim ve reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak." diye konuştu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez

Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Umut Meraş Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Meral Akşener Kenan Karaman Mustafa Varank Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişiklik istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:11:06. #1.11#