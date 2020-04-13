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Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol, Spor

Kulüpler Birliği Vakfı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yeni kararlar aldı

Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı.

13.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:26
Kulüpler Birliği Vakfı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yeni kararlar aldı

Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğinin altı çizilerek, Süper Lig kulüplerinin FIFA'nın tavsiye kararı doğrultusunda oyuncularla indirim konusunda anlaşma yoluna gidecekleri belirtildi. Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ise ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacakların dondurulacağı, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderileceği kaydedildi.

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz tarafından alınmış ve alınacak tüm kararları Türk futbol ailesi olarak desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz." ifadeleriyle başlayan açıklama şöyle sürdü:

"Futbol ailesi olarak kenetlenmemiz gereken bu dönemde sponsorlarla ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz, gelecek açısından da büyük önem taşımaktadır. Kulüplerimizin spor ekonomisinin omurgası olduğu düşünülürse her açıdan tüm muhataplar ve paydaşların mevcut krizin etkileri ortadan kalkıncaya, normalleşme başlayıncaya kadar azami ölçüde destek vermesi beklenmelidir. Yayıncı kuruluş da yine bu organizasyon içerisinde en önemli paydaşlarımızdan biridir. Geçtiğimiz yaz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak yayıncı kuruluşun talebi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonunda vardığımız sonuç, kulüpler olarak 1 sezonluk gelirimizden önemli bir indirim yaparak o günkü zor koşulları birlikte atlatmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise, mart ayının ilk üç haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir, bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır. Tüm diğer futbol liglerinde de gördüğümüz gibi kulüplerin birincil gelir kaynağı olan yayın geliri ödemelerinin, kulüplerimizin hem geçmişten gelen yükümlülükleri hem de devamlılıklarını sağlayabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını hatırlatmak isteriz. Yayıncı kuruluşun kararını ivedilikle gözden geçirerek, futbol ailesinin içinde yer aldığı pozisyonun öneminin farkına varacağına ve bu hatasından döneceğine olan inancımız şu an için tamdır. Aksi taktirde yayın sözleşmesinin geri kalan süresinin akıbetine ilişkin endişelerimiz doğacaktır."

"Kulüplerimiz finansal açıdan çok büyük zararla karşı karşıya kalmıştır"

Açıklamada Kulüpler Birliği Vakfı'nın, salgının Süper Lig kulüpleri üzerindeki etkilerini araştırmak için bir çalışma grubu kurduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma grubunun hazırladığı rapor, tüm Süper Lig kulüp başkanlarımızla paylaşılmıştır. Hazırlanan bu rapora göre kulüplerimiz diğer tüm sektörlerde olduğu gibi finansal açıdan çok büyük zararla karşı karşıya kalmıştır. FIFA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı tavsiye kararları göz önüne alındığında aşağıdaki maddelerin kulüplerimiz tarafından uygulanmasının uygun olacağı karara bağlanmıştır. Unutulmamalıdır ki, farklı mali yapı ve gelir kalemlerine sahip olan kulüplerimiz, birbirlerinden farklı şekilde bu durumdan etkilenmektedirler. Bunun için ortak oran belirlemek yerine FIFA'nın da tavsiye ettiği gibi her lig ya da kulüpler ulusal mevzuatı ve kendi ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak makul ve orantılı bir oran belirleyecek, bu doğrultuda ilk aşamada futbolcularla anlaşma yolunu tercih edecektir. Belirlenen indirim oranları, kulüpler tarafından tüm oyuncularına eşit şekilde uygulanacaktır."

Tavsiye kararları

Kulüpler Birliği Vakfı'nın tavsiye kararları ise şu şekilde açıklandı:

1- Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip v.b. sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.

2- Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.

3- Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır.

Kaynak: AA

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