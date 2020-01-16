: Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı (2)

16.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:01

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi'nin fantezi futbol oyunu Sosyal Lig için yaptığı iş birliğinin anlaşması imzalandı.

Kulüpler Birliğinin Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Sepil, oyuna çok ciddi bir ilgi olduğunu söyledi.

Henüz deneme sürecini yaşadıklarını ifade eden Sepil, "Türkiye'nin çok önemli bir markası olan Petrol Ofisi'yle daha önce başlattığımız bir iş birliğini uzatma ve geniş platforma yaymakla ilgili bir anlaşma yapacağız. Amacımız bu oyunu kesinlikle daha geniş bir platforma yaymak." diye konuştu.

Futbolun başta ekonomik olmak üzere ciddi sorunlarının olduğunu vurgulayan Sepil, şöyle devam etti:

"Gelirlerle giderler arasında ciddi farklar var. Önemli gelir kaynaklarından biri de sponsorlar. Son 10 yılda maalesef futbolda sponsorluk anlamında azalma görüyoruz. Bunu nasıl geri getirebileceğimizi tartışıyoruz. Petrol Ofisi gibi markaların futbola yatırım yapmaları bizim için çok önemli. Bu şekilde kulüplere katkı vermek çok değerli. Bu oyuncuların diğer amacı da taraftarların kendi aralarında futbolun güzel yüzünü yansıtacak, işin eğlence yönünü ön plana çıkaran bir platformu oluşturmasıdır. Selim Şiper'e verdikleri katkıdan ötürü çok teşekkür ediyorum."

Futbolun tüm dünyada değişmeye başladığının altını çizen Sepil, "Artık futbola bizim bilgi dediğimiz büyük data, yapay zeka, makine öğretisi gibi şeyler girdi. Tabii bunlar tek başına futbol için her şey değil. Petrol Ofisi'nin bu oyunla beraber bu öğretiyi gençlere öğretmesi de çok değerli. Futbolda sıkıntılarımız sadece maddi değil, eğitim noksanlığı da var." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Sepil, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'yla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türk futbolunda birçok değişimin zorunlu olduğunu herkes biliyor. Sürdürülemez bir düzenin içinde mücadele edildiğini biliyoruz. Ekonomisi yıllarca bu kadar kötü yönetilmiş bir organizmanın hala ayakta olması bile çok önemli. Sürekli dışarıdan müdahale ile düzeltmişiz. Fikret Orman'ın ayrılışının ardından ben sancılı bir değişim dönemine denk geldim. Kulüpler bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor bu da son derece doğal. Bu değişimin sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgıda olur. Bu değişimin hızı içinde herkes bir reaksiyon gösteriyor ama maalesef böyle olacak. Herkesin mutlu olacağı bir çözüm yok."

"Cumhurbaşkanı sporu yakından takip ediyor"

Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu çok yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini ağırladığını hatırlatan Sepil, şunları aktardı:

"Futbolda hangi konu içine girseniz büyük bir karambol oluşmuş. Biz gerçekten çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı'nı dinleyince hayretler içinde kalıyorum. O gün bizi ağırladı. Bir kulübe "Siz bilmem kaç oyuncunuzu dışarıya çıkarmışsınız" dedi. Şahsen ben bile bilmiyordum. Sporu gerçekten yakından takip ediyor."

Türk futbolunun ekonomik açıdan düzelmesi adına sert tedbirlerin alınması gerektiğini de vurgulayan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değişik kulüplerin sırayla canı yanacak. Bir gün Göztepe'nin bir gün başkasının. Kulüpler Birliği başkanı olarak tüm arkadaşlarıma aynı şeyi söylüyorum. Bu süreci hep berabere atlatmak zorundayız. 18 kulüp bu odaya girdiğimizde bu durumun devam edemez olduğunun farkındayız. Bunun değişmesi için herkes aynı fikirde. Bu değişim sırasında zaman zaman birinin canını yakıyorsunuz ve kulüpler ayrı ayrı reaksiyon verebiliyor."

Selim Şiper: "1,8 milyon kişi bu oyunu indirmiş"

Üst yönetici Selim Şiper, Petrol Ofisi Sosyal Lig oyununun veri ve istatistik açısından çok kapsamlı olduğunu belirtti.

Petrol Ofisi olarak ülkenin gelişiminin her noktasında var olmayı hedeflediklerini belirten Şiper, "Sosyal Lig maceramız artık bugün ticari kaygıların ötesine geçip daha geniş bir şekilde Türk sporuna hizmet edebilecek noktaya varmış durumda. Sosyal Lig projemiz diğer ülkelerde çok benzerleri olan, milyonlarca kişi tarafından oynanan bir oyun. 1,8 milyon kişi bu oyunu indirmiş durumda ve yarısından fazlası ciddi bir şekilde oynuyor. Biz de bunu özendirmek için birtakım desteklerde bulunuyoruz. Olması gerekenleri olması gerektiği gibi yapmak niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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