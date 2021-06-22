Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'nda vakfın profesyonel bir yönetim tarafından yönetilmesi görüşülecek
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Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'nda vakfın profesyonel bir yönetim tarafından yönetilmesi görüşülecek

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Kurulu'nda vakfın profesyonel bir yönetim tarafından yönetilmesi görüşülecek
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Spor

Eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.

Eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.

Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi.

Bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş'nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran'da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz'da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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