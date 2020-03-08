Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız." denildi.

Kaynak: AA