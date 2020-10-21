Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu
21.10.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan