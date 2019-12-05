Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

05.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:44
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, AA'nın

ve Göztepe Kulübü Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sepil, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Mehmet Sepil, "Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "Spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler