Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

06.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:28
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevini bıraktı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevini bıraktı.

Sepil, AA muhabirine, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını daha önce de açıkladığını hatırlattı. Temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydeden Sepil, "Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cemal Hünal Prens Harry Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Güven Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:33:12. #1.14#
title