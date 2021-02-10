Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu

10.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:52
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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