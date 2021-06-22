Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 6 Temmuz'da değişiyor
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 6 Temmuz'da değişiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 6 Temmuz'da değişiyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, "6 Temmuz'da yapılacak seçime kadar devam ediyorum.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, "6 Temmuz'da yapılacak seçime kadar devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğiz ben aday olmayacağım" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda başkanlık görevine devam etmeme kararı aldığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Zaten seçime gidiyoruz, olağanüstü bir seçim değil. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim, teşekkür ettim. Devam edecekler ekip olarak. 6 Temmuz'da yapılacak seçime kadar devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğiz ben aday olmayacağım" diye konuştu.

Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumu ile ilgili olarak yöneltilen soruya ise cevap vermedi.

- Devredeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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