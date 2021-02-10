Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Nur Çebi başkanlığında TFF'yle ilk toplantısını yaptı
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Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Nur Çebi başkanlığında TFF'yle ilk toplantısını yaptı

10.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:58
Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Nur Çebi başkanlığında TFF'yle ilk toplantısını yaptı

Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkan yardımcıları Süleyman Hurma ile Fatih Saraç, genel sekreteri Çağrı İlk ve genel sekreter yardımcısı Serkan Terzi katıldı.

Toplantıda, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığındaki yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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