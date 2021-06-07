Kulüpler Birliği toplantısı başladı
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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği toplantısı, kulüp başkanlarının katılımıyla başladı.

Kulüpler Birliği toplantısı, kulüp başkanlarının katılımıyla başladı.

Kulüpler Birliği toplantısı saat 14.00'te yönetim kurulu kendi arasında değerlendirmesiyle başladı. Saat 15.00'te Süper Lig kulüplerinin geniş katılımıyla devam eden toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katılırken, 4 ana gündem maddesi; harcama limiti, küme düşme statüsü, yayın ihalesi ve yabancı kuralı konusu masaya yatırılacak. Alınan tavsiye niteliğindeki kararlar saat 18.00'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in toplantıya katılımıyla TFF'ye iletilecek.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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