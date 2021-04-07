Kulüpler Birliği toplantısı başladı
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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde başladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde başladı. Yayın ihalesi ve futbolculara aşı yapılması, gündem maddeleri arasında.

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında gerçekleşecek olan toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde başladı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, erken saatlerde merkeze gelirken, TFF 1. Lig kulüplerinin temsilcileri de toplantıda yer aldı. Kendi arasında bir toplantı gerçekleştiren vakıf yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin gelmesiyle birlikte gündeme ilişkin toplantısına başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer alan isimler oldu.

Gündem maddeleri arasında yayın ihalesi, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği tarafından TFF Kurulları hakkında yapılan açıklamalar ve futbolcuların Covid-19 aşısı olması yer alıyor.

Öte yandan Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile daha önce Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrıldığını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantıda yer almadı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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