Kulüpler Birliği, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haberler

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Kulüpler Birliği, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklama yaptı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Kulüpler Birliği, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklama yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Spor, Haberler

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