Kulüpler Birliği, tavsiye kararlarını açıkladı
Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı.
13.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:13
Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com