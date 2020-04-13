Kulüpler Birliği, tavsiye kararlarını açıkladı Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini ve bunun endişe ve hayal kırıklığına yol açtığını açıkladı. Kaynak: Dunya.com