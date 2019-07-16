Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa ret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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