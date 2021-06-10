Kulüpler Birliği'nden Tahkim Kurulu'na yabancı kuralı iptal başvurusu
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Kulüpler Birliği'nden Tahkim Kurulu'na yabancı kuralı iptal başvurusu

Kulüpler Birliği'nden Tahkim Kurulu'na yabancı kuralı iptal başvurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yapıldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yapıldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir."

Kulüpler Birliği Vakfı, talebini başkan Ahmet Nur Çebi'nin imzasıyla paylaştı. Vakıf, mevcut kuralın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Geride kalan sezonda takımlar, ilk 11'lerinin tamamını yabancı oyunculardan oluşturabiliyordu. Federasyon, sahada olabilecek yabancı oyuncu sayısını, gelecek 3 sezon içinde sırasıyla 8, 7 ve 6 futbolcuya ineceğini açıklamıştı.

Sözleşme imzalanabilecek futbolcu sayısı da yine aynı dönemde, 14, 12 ve 10'a indirilecek. Kulüpler Birliği, Süper Lig'in gelecek iki sezonda da 20 takımla oynanmasını talep ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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