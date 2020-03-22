Kulüpler Birliği'nden Özhan Canaydın paylaşımı Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray'ın ve vakfın eski başkanı merhum Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray'ın ve vakfın eski başkanı merhum Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerin kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA